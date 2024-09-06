Средний и малый бизнес в России увеличил спрос на банковские гарантии

Член правления ВТБ Руслан Еременко в рамках ВЭФ-2024 заявил, что клиенты среднего и малого бизнеса с начала года оформили в ВТБ более 15 тысяч банковских гарантий и аккредитивов. Это на 28% больше чем за аналогичный период минувшего года. Наряду с этим, документарный портфель клиентов СМБ вырос на 20% и достиг 770 млрд рублей.
Что касается продаж документарных продуктов клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ, то с начала текущего года они составили 450 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 22%. При этом треть объема продаж документарных продуктов приходится на клиентов Москвы и Московской области, 11% − на представителей Урала, 10% − на Поволжье.
В этом году по объему выданных гарантий ведущими стали клиенты отраслей транспорта и инфраструктурного строительства – 22% от всех продаж, жилищного и коммерческого строительства – 14%, оптовой торговли – 14%, машиностроения и металлообработки – 13%.
Наиболее востребованными являются гарантии исполнения контракта, на которые приходится половина документарного портфеля банка. Еще 28% — на гарантии возврата аванса. Наибольший рост в гарантийном портфеле продемонстрировали таможенные гарантии, их объем вырос на 44%, гарантии возврата аванса и гарантии платежа — на 36% и 35% соответственно.
Если говорить о дистанционных экспресс-гарантиях, то по количеству сделок с января по июль они выросли на 62%, по объему – вдвое.
Отмечается, что представители малого бизнеса преимущественно используют онлайн-продукты, каждая вторая гарантия выдается в электронном виде.
По словам Руслана Еременко, экономические условия способствуют динамике гарантийного рынка. Растет число активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса.
— Гарантийная поддержка ВТБ позволяет клиентам сфокусировать внимание на развитии бизнеса и выполнить обязательства перед партнерами без отвлечения средств из оборота, — заключил эксперт.
Фото: ru.freepik.com/Автор: master1305
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