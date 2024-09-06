МТС и Яндекс запустили звонки через умную колонку

МТС и Яндекс запустили в Новосибирской области функцию звонков через умную колонку. Благодаря сотрудничеству компаний, абоненты МТС могут с помощью устройств звонить на номера любых операторов и принимать вызовы.

Как рассказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов, компания провела опрос среди своих абонентов, согласно которому 72% из них говорит по громкой связи в среднем 3 раза в день.

— Можно предположить, что для большинства наших пользователей звонки через умную колонку будут привычными. Это позволит вести разговор и параллельно заниматься другими делами. Кроме того, функция звонка на умное устройство полезна, если, например, ребёнок или пожилой человек нечаянно включил беззвучный режим на телефоне. Близкие всё равно смогут дозвониться и не будут волноваться, — отметил он.

По его словам, звонки на умную колонку не будут отличаться от стандартного телефонного. Они поступают, как на телефон, так и на устройство. Принять вызов или осуществить звонок можно командой виртуальному помощнику.

Спрос на умные колонки с голосовыми ассистентами постоянно растет. По данным МТС, в первом полугодии 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39% и 53% соответственно. Около 90% всех проданных устройств приходится на Яндекс станции. С 2018 года компания реализовала более 11 млн устройств.