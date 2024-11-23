На два дня в Новосибирске вводят режим «черного неба»

В ближайшие два дня экологическая ситуация в Новосибирске ухудшится. Как отмечают метеорологи, с 10 утра 24 ноября до 6 вечера 2025 ноября в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.

В течение дня в городе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, в первой половине дня местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Днем ожидается температура -3-5 градусов, ночью в городе похолодает до -9, в пригороде до -12 градусов.

В понедельник 25 ноября ночью возможно похолодание до -18 градусов, днем -4,-6 градусов, преимущественно без осадков. В ближайшие два дня Гидрометцентр также прогнозирует практически безветренную погоду.

Напомним, Западно-Сибирским ЦМС ежедневно отбирает пробы воздуха на 10 постах во всех административных районах города. Контроль проводится за содержанием в атмосфере взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, бенз(а)пирена, сероводорода, фенола, сажи, фторида водорода, аммиака, формальдегида и металлов.

По итогам октября уровень загрязнения атмосферы города метеорологи оценили как повышенный: взвешенные вещества СИ=3,2 НП=3,7%, фторид водорода СИ=1,8 НП=3,7%, формальдегид СИ=1,3 НП=1,9%. Самый низкий уровень загрязнения был зарегистрирован в Кировском и Калининском районах.

В Бердске было выявлено превышение содержания в атмосфере взвешенных веществ СИ=1,2 НП=3,7%, а также оксида углерода СИ =1,2 НП =1,2 %.

В Искитиме также превышение по взвешенным веществам- СИ=1,3 НП=8,6%, углероду (саже) СИ =1,3 НП =11,1 % и оксиду углерода СИ =1,1 НП =2,5 %).

Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, обеспечить сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.

Ранее редакция сообщала о том, что режим «черного неба» — шутка природы.