Средний прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Рассчитывать прожиточный минимум теперь будут исходя не из минимальной стоимости средней потребительской корзины (усредненная стоимость набора продуктов питания и затрат на оплату услуг ЖКХ), а из среднего подушевого дохода, включающего все источники финансовых средств, которые получает гражданин (зарплата, пенсия, доход от сдачи жилья в аренду и другие легальные источники дохода). Соответствующие изменения федерального законодательства сессия Заксобрания области приняла в двух чтениях.

— Данная методика позволяет более персонифицировано подходить к расчету для конкретного человека, — говорит министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Необходимость принятия сразу в двух чтениях вызвана соответствующими изменениями на федеральном уровне.

— Это необходимо для методики определения тех показателей, которые важны для принятия разных решений по выплатам, льготам, — поясняет председатель аграрного комитета, управляющий отделением Пенсионного фонда по Новосибирской области Александр Терепа. — В прошлом году от регионов приняли показатели прожиточного минимума ниже, чем на федеральном уровне. Возникла необходимость прийти к единой методике. Не должно быть опасений, что хотят что-то занизить. Картина прошлого года была иная. После этого многие регионы, в том числе мы, сохранили региональную социальную доплату за счет того, что наш прожиточный минимум был выше установленного федеральным законодательством.

Однако, несмотря на спешку, данные изменения пока непонятны многим депутатам, не говоря уже о простом народе.

— Не приведет ли новая методика к снижению прожиточного минимума или он будет рассчитываться для каждого гражданина свой? — задал вопрос зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев (КПРФ). — Первый раз анализирую и не совсем понимаю. Далее, если у человека вообще нет никакого дохода на протяжении, условно говоря, трех месяцев или полугода, какой тогда размер будет применен к нему? Можно понять, какие будут последствия для жителей Новосибирской области?

Ответить затрудняются и в министерстве.

— Сейчас не могу сказать, к каким изменениям это приведет, — отвечает Фролов. — Надо посмотреть, посчитать по факту применения этой методики. Сейчас говорить, вызовет это рост или снижение, пока рано, у нас нет таких данных.

Еще один вопрос, озвученный в ходе обсуждения: связано ли это с ростом цен, в том числе на потребительскую корзину.

— Раньше прожиточный минимум рассчитывался от потребительской корзины, — говорит депутат Вячеслав Илюхин («Родина»). — Сейчас идет рост цен. Потребительская корзина по основным продуктам дорожает, и, чтобы к ней не привязываться, просто взяли и рассчитали среднедушевой доход: вот сколько зарабатывает, столько и прожиточный минимум. Это так? Вы говорили, что не посчитали и не понимаете, как это будет выглядеть. Так, может быть, сначала посчитать, а потом голосовать?

Более детально просвещать депутатов инициаторам законопроекта предстоит уже постфактум. Такое предложение озвучил первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия»).

— Может быть, в июне провести какой-то круглый стол, где разъяснить, к чему мы пришли, чтобы можно было на округах с избирателями предметно говорить по этому вопросу, — говорит вице-спикер.

В настоящее время, согласно постановлению правительства области от 2 февраля 2021 года №22-П, на территории региона установлен прожиточный минимум в расчете на душу населения 12284 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 13054 рубля, для пенсионеров — 10378 рублей, для детей — 12729 рублей.