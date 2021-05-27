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«ПРОфессия железнодорожник» – номинация партнера проекта, Западно-Сибирской железной дороги, которой в этом году исполняется 125 лет

  • 27/05/2021, 14:32
В этом году Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» – празднует юбилей – 125 лет с момента основания.

Для Сибирского федерального округа это событие имеет особое значение, ведь именно со строительством магистрали связаны основные вехи развития сибирских регионов.

«Уверенное развитие РЖД определяет динамику многих отраслей и задает темпы, качество роста в промышленности, сельском хозяйстве, формирует прочную основу для увеличения экспортного потенциала страны», – убежден Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сегодня железнодорожная отрасль остаётся системообразующей, во многом определяя социально-экономические перспективы для большинства сибирских территорий. Залог надёжного пассажирского и грузового сообщения на огромных территориях нашей страны – это добросовестный труд железнодорожников. Обеспечивая стабильную работу транспорта, работники магистрали своевременно проводят мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры, осуществляют ремонт и обновление объектов путевого хозяйства. В сложной ситуации прошедшего года особое значение приобрела цифровизация железнодорожной логистики.

ЗСЖД на протяжении многих лет поддерживает Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» и выступает учредителем номинации «ПРОфессия железнодорожник».

На церемонии награждения победителей XV конкурса первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Олег Иванов отметил: «Для нас очень важно то, что пишут и говорят о Западно-Сибирской железной дороге, поскольку это оценка нашей работы и проектов, и самое главное – это оценка тружеников магистрали, которые делают всё, чтобы перевозки были безопасными и комфортными».

Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, строительстве новых объектов железнодорожной инфраструктуры, внедрении инновационных решений на транспортной отрасли. В рамках номинации журналисты смогут представить работы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской магистрали, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей.

Кроме того, к участию принимаются публикации о важности соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, а также мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

Участники ежегодного пресс-тура «Сибирь.ПРО» в прошлом году посетили самый большой вокзал Сибири и один из крупнейших железнодорожных вокзалов в России – Новосибирск-Главный. В ходе экскурсии журналисты узнали о строительстве вокзального комплекса, побывали в музее истории Трассибирской магистрали, познакомились с современными сервисами для пассажиров.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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