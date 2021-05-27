«ПРОфессия железнодорожник» – номинация партнера проекта, Западно-Сибирской железной дороги, которой в этом году исполняется 125 лет

Для Сибирского федерального округа это событие имеет особое значение, ведь именно со строительством магистрали связаны основные вехи развития сибирских регионов.

«Уверенное развитие РЖД определяет динамику многих отраслей и задает темпы, качество роста в промышленности, сельском хозяйстве, формирует прочную основу для увеличения экспортного потенциала страны», – убежден Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сегодня железнодорожная отрасль остаётся системообразующей, во многом определяя социально-экономические перспективы для большинства сибирских территорий. Залог надёжного пассажирского и грузового сообщения на огромных территориях нашей страны – это добросовестный труд железнодорожников. Обеспечивая стабильную работу транспорта, работники магистрали своевременно проводят мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры, осуществляют ремонт и обновление объектов путевого хозяйства. В сложной ситуации прошедшего года особое значение приобрела цифровизация железнодорожной логистики.

ЗСЖД на протяжении многих лет поддерживает Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» и выступает учредителем номинации «ПРОфессия железнодорожник».

На церемонии награждения победителей XV конкурса первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Олег Иванов отметил: «Для нас очень важно то, что пишут и говорят о Западно-Сибирской железной дороге, поскольку это оценка нашей работы и проектов, и самое главное – это оценка тружеников магистрали, которые делают всё, чтобы перевозки были безопасными и комфортными».

Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, строительстве новых объектов железнодорожной инфраструктуры, внедрении инновационных решений на транспортной отрасли. В рамках номинации журналисты смогут представить работы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской магистрали, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей.

Кроме того, к участию принимаются публикации о важности соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, а также мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

Участники ежегодного пресс-тура «Сибирь.ПРО» в прошлом году посетили самый большой вокзал Сибири и один из крупнейших железнодорожных вокзалов в России – Новосибирск-Главный. В ходе экскурсии журналисты узнали о строительстве вокзального комплекса, побывали в музее истории Трассибирской магистрали, познакомились с современными сервисами для пассажиров.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.