Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

Почти во всех регионах Сибири прирост жалоб на мисселинг был более чем двукратный.

С января по март 2021 года больше всего обращений поступило от жителей Омской и Иркутской областей, Красноярского края. При этом доля таких обращений в общем количестве жалоб, поступивших в Банк России от сибиряков, как и год назад, составила около 1%.

Чаще всего с мисселингом сибиряки сталкивались в банках, когда вместо открытия вкладов им продавали иные финансовые продукты. В этом году впервые зафиксирована жалоба на введение в заблуждение со стороны брокера — обращение поступило от жителя Новосибирской области, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— 72 обращения на мисселинг касались инвестиционных продуктов, причем более 2/3 из них пришлись на недобросовестную продажу полисов инвестиционного страхования жизни. В остальных жалобах речь шла о реализации под видом открытия вкладов услуг брокеров или доверительных управляющих, а также паев ПИФ. Впервые в статистике появились жалобы на продажу банками структурных продуктов — обращения поступили из Омской области, — говорится в сообщении. — Главный способ защиты от мисселинга, — это внимательность. Не стоит спешить, когда вы приобретаете любой финансовый продукт, даже если речь идет об обычном вкладе. Потратьте время и прочитайте договор, задайте вопросы сотруднику банка, пока не выясните все нюансы. Иногда одновременно с вкладом или под его видом клиенту продают инвестиционные инструменты, доход или убыток, по которым непредсказуем. Если ситуация на фондовом рынке сложится неудачно, клиент в итоге может получить на руки гораздо меньше, чем отдавал банку. Чтобы этого избежать, при открытии вклада нужно подписывать только договор банковского вклада, где клиент именуется как «вкладчик», а второй стороной выступает банк. Никаких дополнительных документов, например, страхового полиса или договора брокерского обслуживания, быть не должно, — отмечает Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Он также обратил внимание, что на любые инвестиции не распространяется государственная система страхования вкладов. Кроме того, с начала этого года брокеры не должны одобрять покупку сложных и структурных продуктов неквалифицированными инвесторами. С 1 октября 2021 года брокеры будут тестировать своих клиентов перед сделками с такими инструментами, чтобы оценить, насколько они хорошо разобрались в продукте, сопутствующих рисках и особенностях налогообложения. Если тестирование будет пройдено успешно, сделка одобряется без каких-либо ограничений. Такой механизм позволит защитить инвесторов от неоправданных рисков с малопонятными для них финансовыми продуктами.

Мисселинг — это недобросовестная практика, при которой клиента намеренно вводят в заблуждение и продают один финансовый продукт под видом другого.