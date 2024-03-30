Средний срок автокредитов в Новосибирской области вырос до 5,59 лет

Новосибирская область вошла в число лидеров по динамике роста среднего срока автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) среди регионов РФ. В феврале 2024 года он достиг 5,59 лет. Это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале 2023 года – 5,06 лет). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проведя исследование среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

— Спрос на автокредиты на протяжении последнего года оставался высоким, а цены на автомобили постоянно росли. Из-за этого увеличивались и размеры автокредитов, рост которых отчасти нивелировало увеличение их сроков. Ведь чем «длиннее» кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Исследование показало, что наибольший средний срок автокредитов в феврале 2024 года был отмечен в Оренбургской области (5,70 лет), Ханты-Мансийском АО (5,70 лет), Тюменской (5,66 лет) и Волгоградской (5,64 лет) областях, а также в Краснодарском крае (5,62 лет).

Наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов зарегистрирован в Ханты-Мансийском АО (+10,7%), Тюменской (+10,3%) и Ростовской (+10,1%) областях, а также Краснодарском крае (+10,1%).

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