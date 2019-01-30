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ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»

  • 30/01/2019, 14:36
30 января в Москве стартовала Зимняя школа банка ВТБ и НИУ Высшая школа экономики «Финтех. Время меняться».

В ней принимают участие 144 финалистов олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Бизнес-информатика» из 34 регионов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В течение трех дней участников Зимней школы ждет интенсивное погружение в цифровые технологии. Эксперты банка ВТБ обсудят с финалистами применение технологий VR и AR в финансовой сфере, блокчейн и Agile, а специалисты НИУ ВШЭ разберут практические кейсы цифровой трансформации бизнес-процессов, поговорят о цифровой трансформации менеджмента и машинном обучении. Участников также ожидают командные деловые игры и мастер-классы.

Перед участниками школы выступят заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова и ряд руководителей подразделений информационных технологий ПАО «Банк ВТБ», заведующая кафедрой инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ Светлана Мальцева, генеральный директор представительства Gartner в России, исполнительный партнёр, вице-президент Мария Вожегова и другие.

— ВТБ не первый год поддерживает олимпиаду и предлагает ее участникам познакомиться с лучшими практиками одного из ведущих банков страны. Семнадцать участников олимпиады «Я — профессионал» в 2018 году прошли стажировку в департаменте информационных технологий ВТБ, пятеро — сегодня работают в банке. Это хороший результат, и мы планируем его улучшить. Мы уверены, что идеи и талант молодых современных людей могут внести значительный вклад в процесс цифровой трансформации ВТБ, поэтому в этом году будем также рады пригласить новых победителей олимпиады к нам на стажировку, — сказала, приветствуя участников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

Зимние школы – это масштабные образовательные форумы для участников олимпиады «Я – профессионал». В 2019 году 24 профильные школы по 46 направлениям олимпиады пройдут с 27 января по 2 марта в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер–классы и деловые игры. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей, встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта.

Фото: пресс-служба банка

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