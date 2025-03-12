Средняя стоимость авто с пробегом в Новосибирске превысила два млн рублей

Эксперты Авто.ру Оценка провели исследование и определили среднюю стоимость автомобилей в Новосибирской области с пробегом не более 15 лет. Стоимость оказалась на уровне 2,08 миллиона рублей, что на 1,8% больше, чем в январе.

В список наиболее подорожавших моделей в феврале вошла Renault Logan. Стоимость этой модели увеличилась на 12,7% и составила 375 тысяч рублей.

За ней следуют Skoda Octavia, цена которой выросла на 10,7% и достигла 1,19 миллиона рублей, и Daewoo Nexia, прибавившая в цене 7,2% и ставшая дороже на 261 тысячу рублей.

в топ-5 входят Nissan Leaf, подорожавший на 4,9% до 887 тысяч рублей, и Toyota Corolla, прибавившая в цене 4,8% и достигшая 1,23 миллиона рублей.

— В тройку наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке в регионе вошли Lada 2121 (4×4) (-11,3%; 654 тысячи рублей), Subaru Levorg (-7,2%; 1,87 млн рублей) и Lexus LX (-6,6%; 5,54 млн рублей), — пояснили эксперты сервиса.

В отличие от рынка новых автомобилей, рынок подержанных машин в феврале в целом по стране показал стабильный рост. В последний месяц зимы предложение на вторичном рынке было в полтора раза больше, чем годом ранее. В структуре предложения произошли заметные изменения.

Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на три процента. Впервые на вторичном рынке появилась доля китайских производителей, которая составила более пяти процентов. Эти изменения произошли за счёт снижения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.

Ранее редакция сообщала о том, что китайские авто возглавили рейтинг самых продаваемых в Новосибирской области. В топ-10 также вошли несколько моделей LADA.