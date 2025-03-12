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Снизить для многодетных первоначальный взнос по ипотеке призвал депутат Аксёненко

  • 12/03/2025, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
Снизить для многодетных первоначальный взнос по ипотеке призвал депутат Аксёненко
Он считает, что необходимо на законодательном уровне закрепить лимит первоначального взноса по семейной ипотеке

Установить лимит первоначального взноса по программе «Семейная ипотека» не более 20% с возможностью его снижения для многодетных семей предложил депутат Госдумы от Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко. С этим предложением он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Парламентарий рассказал, что первоначальный взнос по «семейной ипотеке» в Новосибирской области составляет не менее 2 млн рублей. При средней зарплате 65 602 руб многодетным семьям необходимо копить на него годами. По его словам, рост стоимости квадратного метра и увеличение первоначального взноса делает механизм ипотеки, в том числе льготной, недоступным для граждан.

— Сейчас минимальный размер первоначального взноса по льготной программе составляет 20%, однако, может быть и выше. В среднем банки одобряют финансовую операцию при внесении не менее 30-35% от стоимости жилья, — отметил Александр Аксёненко.

Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин указал, что более трети многодетных семей в России являются малообеспеченными, а значит, приобретение своего жилья для них крайне затруднено.

— Повторю свою мысль, которую транслирую уже очень долго: чтобы семьи создавались и росли, нужно в первую очередь обеспечить их жильем, а уже потом требовать повышения демографии, — подытожил депутат.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека».  В Дом.РФ редакции сообщили, что в регионе по ней было выдано 11,6 тыс. кредитов на 54 млрд рублей. По «Льготной ипотеке» (действовала до 1 июля) выдано 5,8 тыс. кредитов на 24 млрд рублей. А по «ИТ-ипотеке» — 1,3 тыс. кредитов на 9 млрд руб.

Стоит отметить, что правительство РФ обсуждает несколько предложений о расширении программы «Семейной ипотеки». В частности, Минфин и Минстрой совместно с «Дом.РФ» до 25 марта должны оценить эффективность увеличения предельного возраста ребенка для получения ипотеки по данной программе до 18 лет.

Ранее редакция сообщала, что ипотечная активность новосибирцев в январе «пробила дно». В регионе кредит на покупку жилья получил лишь один из 4700 жителей.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : семейная ипотека


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