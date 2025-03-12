Снизить для многодетных первоначальный взнос по ипотеке призвал депутат Аксёненко

Установить лимит первоначального взноса по программе «Семейная ипотека» не более 20% с возможностью его снижения для многодетных семей предложил депутат Госдумы от Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко. С этим предложением он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Парламентарий рассказал, что первоначальный взнос по «семейной ипотеке» в Новосибирской области составляет не менее 2 млн рублей. При средней зарплате 65 602 руб многодетным семьям необходимо копить на него годами. По его словам, рост стоимости квадратного метра и увеличение первоначального взноса делает механизм ипотеки, в том числе льготной, недоступным для граждан.

— Сейчас минимальный размер первоначального взноса по льготной программе составляет 20%, однако, может быть и выше. В среднем банки одобряют финансовую операцию при внесении не менее 30-35% от стоимости жилья, — отметил Александр Аксёненко.

Он напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин указал, что более трети многодетных семей в России являются малообеспеченными, а значит, приобретение своего жилья для них крайне затруднено.

— Повторю свою мысль, которую транслирую уже очень долго: чтобы семьи создавались и росли, нужно в первую очередь обеспечить их жильем, а уже потом требовать повышения демографии, — подытожил депутат.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека». В Дом.РФ редакции сообщили, что в регионе по ней было выдано 11,6 тыс. кредитов на 54 млрд рублей. По «Льготной ипотеке» (действовала до 1 июля) выдано 5,8 тыс. кредитов на 24 млрд рублей. А по «ИТ-ипотеке» — 1,3 тыс. кредитов на 9 млрд руб.

Стоит отметить, что правительство РФ обсуждает несколько предложений о расширении программы «Семейной ипотеки». В частности, Минфин и Минстрой совместно с «Дом.РФ» до 25 марта должны оценить эффективность увеличения предельного возраста ребенка для получения ипотеки по данной программе до 18 лет.

Ранее редакция сообщала, что ипотечная активность новосибирцев в январе «пробила дно». В регионе кредит на покупку жилья получил лишь один из 4700 жителей.