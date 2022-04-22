Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) (Правила)», пишет «Единый ресурс застройщиков».
По правилам, субсидии кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» предоставляются для достижения целевых показателей проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышения уровня благоустройства домовладений» (Сельская ипотека) государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства РФ №696 от 31.05.2019.
Согласно проекту постановления, исключено сокращение срока реализации программы «Сельская ипотека».
В настоящее время действует норма, по которой АО «ДОМ.РФ» предоставляет заёмщику льготный ипотечный кредит по «Сельской ипотеке» (до 3%) при условии, что кредитный договор заключён до 31 декабря 2022 года. Проект постановления исключает данную оговорку.
Также предложено дополнить правила положением о том, что кредитный договор должен содержать обязательство заемщика о представлении кредитору документов, подтверждающих факт регистрации по месту жительства по адресу жилого дома, построенного или приобретенного с использованием кредитных (заемных) средств, в период начиная со 181-го календарного дня со дня государственной регистрации права собственности заемщика на указанный жилой дом в течение не менее чем пяти лет.
При невыполнении обязательства уполномоченный банк АО «ДОМ.РФ» вправе определить стоимость предоставляемого ими льготного ипотечного кредита в соответствии с внутренними документами уполномоченного банка, АО «ДОМ.РФ» с целью подтверждения целевого направления в рамках Правил.
Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 2 мая 2022 года.
Фото: pixabay.com — ZEBULON72
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