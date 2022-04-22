Срок действия программы «Сельская ипотека» планируют продлить

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства РФ ‎«О внесении изменений в правила предоставления субсидий ‎из федерального бюджета российским кредитным организациям ‎и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации ‎на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) ‎на сельских территориях (сельских агломерациях) (Правила)», пишет «Единый ресурс застройщиков».

По правилам, субсидии кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» предоставляются для достижения целевых показателей проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышения уровня благоустройства домовладений» (Сельская ипотека) государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства РФ №696 от 31.05.2019.

Согласно проекту постановления, исключено сокращение срока реализации программы «Сельская ипотека».

В настоящее время действует норма, по которой АО «ДОМ.РФ» предоставляет заёмщику льготный ипотечный кредит по «Сельской ипотеке» (до 3%) при условии, что кредитный договор заключён до 31 декабря 2022 года. Проект постановления исключает данную оговорку.

Также предложено дополнить правила положением о том, что кредитный договор должен содержать обязательство заемщика о представлении кредитору документов, подтверждающих факт регистрации по месту жительства по адресу жилого дома, построенного или приобретенного с использованием кредитных (заемных) средств, в период начиная со 181-го календарного дня со дня государственной регистрации права собственности заемщика на указанный жилой дом в течение не менее чем пяти лет.

При невыполнении обязательства уполномоченный банк АО «ДОМ.РФ» вправе определить стоимость предоставляемого ими льготного ипотечного кредита в соответствии с внутренними документами уполномоченного банка, АО «ДОМ.РФ» с целью подтверждения целевого направления в рамках Правил.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 2 мая 2022 года.