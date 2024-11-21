Срок владения недвижимостью для освобождения от налога могут сократить до трех лет

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому срок владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, снизится с пяти до трех лет.

На данный момент каждый собственник, владеющий недвижимостью менее пяти лет, обязан заплатить налог с ее продажи. Через три года можно не платить налог только в четырех случаях: если квартира перешла по наследству или по договору дарения, в результате приватизации, а также если в собственности находится только одно жилое помещением. По истечение трех лет не облагается налогом от продажи и недвижимое имущество, находящееся в собственности налогоплательщика, получено им от личного фонда в соответствии с утвержденными учредителем личного фонда условиями управления или при распределении оставшегося после ликвидации такого личного фонда имущества.

Также в каждом регионе есть дополнительные требования и условия к этому законопроекту. В связи с этим депутаты ЛДПР и предлагают установить единый срок владения имуществом для того, чтобы не платить налог.

— Некоторые люди ждут пятилетнего срока нахождения квартиры в собственности, — рассказал один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Получается страдает и трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с многолетней задержкой.

Помимо этого, депутаты предлагают в случае наследования или дарения до одного года понизить срок владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи.

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