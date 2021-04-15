Сроки приватизации акций «Советской Сибири» продлили до июня

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже 100% федерального пакета акций АО «Советская Сибирь» в конце июня. Заявки от участников принимаются до 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба РАД. Напомним, инициатором продажи лота выступает собственник — Росимущество. Акции выставлены на торги в рамках прогнозного плана приватизации на 2020-2022 гг.

— «Советская Сибирь» — крупнейшее в Сибири и на Дальнем Востоке полиграфическое предприятие, которое выпускает книги, газеты, журналы и другую печатную продукцию. Одним из существенных источников дохода типографии является сдача в аренду собственной недвижимости. Предприятию принадлежат шесть имущественных комплексов в пяти сибирских регионах: два — в Новосибирске и по одному — в Омской, Кемеровской, Иркутской областях и Красноярском крае. Общая площадь производственно-складских комплексов в Новосибирске составляет 67 тыс. квадратных метров. Это не только здания, но и девять земельных участков, из которых 4 участка — в собственности компании, — прокомментировали в пресс-службе аукционного дома.

Заявки на аукцион РАД начал принимать с 22 марта. Участников планировалось определить 26 апреля, а сам аукцион провести 28 апреля. Стартовая цена пакета акций — 1,1 миллиарда рублей.