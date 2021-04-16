Развитие электросетевого комплекса АО «РЭС» обсудили на масштабной стратегической сессии

Такое мероприятие проводилось впервые в истории компании и собрало около семидесяти участников – от председателя совета директоров до руководителей районов электрических сетей и отдельных участков. Необходимость проведения стратсессии была вызвана как внешними факторами, сформировавшимися в условиях изменений в отрасли и законодательстве, так и внутренними целями системообразующего предприятия энергосистемы Новосибирской области.

«Самое главное, что я ожидаю, смена мышления, может быть смена взгляда, чтобы на все те проблемы, на которые мы привыкли смотреть под определенным ракурсом, мы бы посмотрели с другой стороны», — так обозначил основную цель мероприятия председатель Совета директоров АО «РЭС» Владимир Викторович Хлебников.

Участники были разделены на шесть команд, которые под руководством опытных модераторов должны были проработать перечень проблемных вопросов, возникающих в процессе производственной деятельности компании, и причины их появления, а также выработать пути их решения и сформировать конкретные проекты с учетом всех факторов.

Все эти аспекты смогли обсудить в ходе совместной работы сотрудники предприятия, которые находятся на разных управленческих уровнях и раньше практически не взаимодействовали друг с другом. Из отдельных кейсов, которые решала каждая из шести команд, и складывалась общая картина того, чем живет компания и какие задачи можно решить только сообща. Увидев ресурсы компании, оценив возможности своих коллег, участники сессии пришли к выводу, что надо сформировать мотивацию к изменениям – двинуться вперед, всем вместе, одной командой.

«Сегодня мы привлекли к обсуждению и решению стратегических задач руководителей районов электрических сетей, которые раньше не участвовали в этом процессе. Это позволило задействовать все уровни управленческого персонала для достижения ключевых целей компании», — резюмировал итоги стратегической сессии и.о. генерального директора АО «РЭС» Владимир Ермагенович Герасимов.

Проведение подобных мероприятий – это важный инструмент выстраивания взаимодействия, который позволяет совместно сформировать предложения по решению наиболее актуальных задач предприятия, связанных с повышением эффективности и производительности труда, оптимизацией затрат и эффективным выстраиванием внутренних процессов.

Первые проекты, предложенные в рамках стратсессии АО «РЭС», уже находятся на стадии запуска. Впереди – создание рабочих групп, утверждение графика работы и воплощение теории в практике.