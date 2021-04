Источники заговорили о новых санкциях США против России

США подготовили новые санкции против России, сообщили американские СМИ, включая Bloomberg, Reuters, The New York Times и The Wall Street Journal.

Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники агентство Reuters .

Как подчеркивает газета The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России.

В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.

Рубль на этих новостях снова обвалился ниже 77 за доллар.

По данным агентств, под новые санкции США попадут как физические, так и юридические лица: несколько россиян — должностных лиц в правительстве и разведке, а также десятки организаций, в том числе компании, «которые действуют за пределами России в интересах Москвы». Также меры могут ввести в отношении СМИ, которые, по мнению Вашингтона, распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года.

Новые санкции также связаны с участием России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года, кибератаке на государственные ведомства США и сговоре России с талибами против американцев в Афганистане, сообщают американские СМИ. Белый дом еще в феврале заявил, что планирует санкции из-за этих действий, которые американские власти приписывают России.

Если санкции введут, это будет уже второй пакет ограничений против России, подготовленный администрацией нового президента США Джо Байдена. В марте США вместе с Евросоюзом ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.