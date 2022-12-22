Новосибирцы все чаще пользуются услугой по межеванию земельных участков

Помимо того, что процедура межевания позволяет четко определить границы участка, его площадь, а также согласовать местоположение границ соседних земельных участков, она также способна помочь собственнику избежать проблем в будущем, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области. В случае, например, когда собственник земельного участка захочет разделить свой участок или объединить несколько участков в один.

Точно определенные границы земельного участка защитят от юридических проблем, которые могут возникнуть с землей. Например, от споров с соседями по границам земельного участка, поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

— Наличие границ земельного участка дает возможность совершать с участком любые операции и сделки, например, продать его будет проще, — добавляет Наталья Ивчатова.

В Росреестре уточнили, что проверить, установлены ли границы земельного участка, можно с помощью Публичной кадастровой карты www.pkk.rosreestr.ru. И, если границы не установлены, то план участка на карте отсутствует, а в таблице с параметрами будет запись — «Без координат границ». Если же границы установлены, то в графе «Площадь» будет отображено — «Площадь уточненная».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество частных домов.

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