Бизнес-инкубаторы станут доступнее для инвалидов

Сессия горсовета Новосибирска приняла в двух чтениях изменения перечня предпринимателей, претендующих на поддержку со стороны бизнес-инкубаторов, находящихся в муниципальной собственности. Одно из самых значительных касается включения в этот список общественных объединений лиц с ограниченными возможностями. Данные изменения, принятые на федеральном уровне, теперь утверждены и на уровне муниципалитетов.

— С 1 января 2020 года резидентами бизнес-инкубаторов могут стать общества с ограниченной ответственностью или их отделения, территориальные подразделения, участниками которых являются российские общественные объединения инвалидов, — сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько.

Речь идет о тех общественных организациях, в которых за предшествующий календарный год среднесписочная численность инвалидов по отношению к другим работникам составляет не менее 50%, а доля оплаты труда — не менее 25%.

— После слов «субъекты малого и среднего предпринимательства» дополнить (Порядок. — Ред.) словами «(в том числе общества с ограниченной ответственностью, участниками которых являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), — говорится в решении горсовета, — При соответствии таких обществ с ограниченной ответственностью требованиям, установленным федеральным законом № 209-ФЗ, и при условии, что сведения о таких обществах с ограниченной ответственностью внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

При этом для инвалидов-предпринимателей предусмотрена и льготная система арендной платы помещений. В первый год работы резиденты заплатят 40% от рыночной стоимости занимаемых помещений, на второй год — 60%, и только с третьего года работы в инкубаторе предполагается полная арендная плата.

Помимо лиц с ограниченными возможностями, перечень претендентов на помощь бизнес-инкубаторов, пополняется и сельскохозяйственными кооперативами, деятельность которых теперь официально закреплена как предпринимательская. В то же время из него исключены государственные фонды поддержки научной и инновационной деятельности и государственных учреждений.

— С 2011 года они ни разу не обращались по поводу поддержки предпринимательской деятельности, — сообщают в мэрии Новосибирска.

По информации городского центра развития предпринимательства, в настоящее время в собственности муниципалитета находятся два бизнес-инкубатора — по улице Троллейной и Есенина, включающие в себя 36 офисных и 24 производственных помещения.

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