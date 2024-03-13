Сроки уборки крыш многоквартирных домов сорваны в Новосибирске

Порядка 26% крыш многоквартирных домов в Новосибирске остаются не очищенными от снега и наледи, сообщил на аппаратном совещании начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. Работы по графику должны быть завершены 15 марта.
По его словам, на 11 марта в Новосибирске очищено скатных кровей на 2821 многоквартирном доме (74% от общего количества). За прошлую неделю УК очистили 714 кровей.
— В принципе, какие-то дома останутся не до конца очищенными, но с учетом погодных явлений, когда идут снегопады, все равно управляющим компаниям придется дочищать крыши. Контроль не ослабляем, — сказал он.
Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов предложил проинформировать прокуратуру о создающейся угрозе жизни и здоровья населения в связи с невыполнением графика по сбросу снега и наледи с кровель.
— Я так понимаю, что графики районы формировали на основании предложений управляющих компаний. За те сроки, которые обозначены в графиках нужно отвечать, — подчеркнул Олег Клемешов.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют снегопады. Суточный перепад температур может достигать от -12 до -15 градусов. В ночное время ожидается температура -6… -12 градусов, местами до -18 градусов.
Ранее редакция сообщала, что крыльцо подъезда дома превратилось в ледяную горку в Новосибирске.
Фото со страницы мэрии Новосибирска в Телеграм.
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru