Сроки уборки крыш многоквартирных домов сорваны в Новосибирске

Порядка 26% крыш многоквартирных домов в Новосибирске остаются не очищенными от снега и наледи, сообщил на аппаратном совещании начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. Работы по графику должны быть завершены 15 марта.

По его словам, на 11 марта в Новосибирске очищено скатных кровей на 2821 многоквартирном доме (74% от общего количества). За прошлую неделю УК очистили 714 кровей.

— В принципе, какие-то дома останутся не до конца очищенными, но с учетом погодных явлений, когда идут снегопады, все равно управляющим компаниям придется дочищать крыши. Контроль не ослабляем, — сказал он.

Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов предложил проинформировать прокуратуру о создающейся угрозе жизни и здоровья населения в связи с невыполнением графика по сбросу снега и наледи с кровель.

— Я так понимаю, что графики районы формировали на основании предложений управляющих компаний. За те сроки, которые обозначены в графиках нужно отвечать, — подчеркнул Олег Клемешов.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют снегопады. Суточный перепад температур может достигать от -12 до -15 градусов. В ночное время ожидается температура -6… -12 градусов, местами до -18 градусов.

Ранее редакция сообщала, что крыльцо подъезда дома превратилось в ледяную горку в Новосибирске.