Новосибирский полицейский получил от подпольных казино 1,4 млн и iPhone

Бывший сотрудник отдела МВД по борьбе с экономическими преступлениями в Новосибирске, Михаил Латыш, дважды не смог обжаловать приговор суда. Латыш был обвинен в получении взяток от владельцев подпольных казино.

По данным Свердловского областного суда, экс-полицейский получал взятки от владельцев подпольных казино. Общая сумма взяток составила 1,4 миллиона рублей и iPhone 5S. Первый приговор оборотень в погонах выслушал 10 февраля 2020 года.

Мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии, лишен звания капитана и права работать в органах в течение 3 лет. Кроме того, обвиняемому был назначен штраф в размере 3 миллионов 24 тысяч рублей.

В апелляции и в кассации это решение осталось в силе.

Ранее редакция сообщала о том, что суд удовлетворил иск застройщика к «МЕТРО МиР» на 19 миллионов рублей.