Золотого карпа среди льдин в Оби встретили саписты из Новосибирска

В Новосибирске экстремалы во время прогулки на сап-бордах по Оби встретили золотого карпа. Необычное зрелище предстало перед сапистами 12 марта при гребле вдоль левого берега реки в Северо-Чемском микрорайоне.

Встречу с карпом новосибирцы сняли на видео и выложили в соцсети.

— Неожиданно было увидеть такую рыбину среди льдин. Ходит мирно, вместе с косяком лещей, — отмечает автор ролика.

Подписчики Телеграм-канала «АСТ-54» также удивились «рыбной» прогулке и высказали предположения, как она могла попасть в ледяную Обь.

— Карпы кои прекрасно у нас зимуют. Летом многие держат их в прудах на своих частных загородных участках, а на зиму отпускают в Обь. Если не выпустить — в прудах замерзнут, им глубина нужна. И это рыбы общительные, людей не боятся. Если покормить — обязательно подойдут близко и будут есть. Жаль что многие этим пользуются. — Это карп саписта встретил 12 марта и изумился. — То есть даже не поймали, чтобы загадать три желания? Потом ещё на жизнь жалуетесь! — Я проспала весну и уже лето наступило? — Из Кольцовского пруда сбежал. — Это не золотой карп, а язь. Возможно, лещ, заболевший гепатитом, поэтому жёлтый.

Ранее редакция сообщала о жителе Новосибирской области, который шокировал своих родственников и друзей 10-килограмовой щукой.