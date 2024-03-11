«За аттракцион исправно платим»: крыльцо подъезда дома превратилось в ледяную горку в Новосибирске

Лестница одного из подъездов дома №4 на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке Новосибирска превратилась в ледяную горку. Жители многоквартирника не выходят, а выкатываются из дома. На жалобы жильцов управляющая компания заявляет, что у них не хватает сотрудников, чтобы почистить ступеньки. Об этом написал один из подписчиков в Телеграм -канале АСТ-54.

Кто-то из комментаторов осудил УК за их халатность, которая может привести к печальным последствиям. Нашлись и те, кто предложил жильцам взять в руки инвентарь и соль, чтобы обезопасить себя и своих детей от ледяного трамплина.

— Знакомый дом и знакомый подъезд. Уже несколько лет так у них. — У меня брат также упал на ступеньках…перелом позвонка, 2 месяца на больничном…Претензию к УК уладили в досудебном порядке, в итоге минус 100к у управляющей. — В суд на них. Деньги получают с каждой квартиры. Люди держатся идут, и все равно падают. — Неужели у всех руки не доходят, чтобы самим же помочь! Лучше падать и ждать дядю, ведь у каждого наверняка есть все, чтобы почистить, ведь мужчины есть в доме в подъезде — Люди, ну вы же видите, что скользко. Возьмитесь за поручень и спускайтесь аккуратно. А УК уроды! — Ну да, лучше месяц ждать, пока УК выделит человека на данную территорию, чтобы тот почистил все. Раз в неделю не трудно пройтись лопатой для своей же безопасности, дело 5-ти минут. — Жители дома только и чистят, то двор чистят, то лестницы, то трактор за свои деньги заказывают. Хотя деньги исправно платят в УК — За аттракцион мы исправно платим. — Управляющая компания конечно не права. Но пачка соли решила бы проблему. Неужели в подъезде нет нормального мужика?! Почистить полчаса делов максимум! — Все кто пишут, что нет мужика или купите соли, вы точно знаете, что делают или не делают жители дома? Там и женщины чистят после работы. Видео, чтобы уже что-то сдвинулось с мертвой точки.

По данным в 2ГИС, дом обслуживает Управляющая компания ООО «ПД-Восток».

— УК «ПД-Восток» уволила дворника в ноябре 2023. С тех пор двор чистили как попало. И только после обращений в ГЖИ, жильцы самостоятельно скидываются на вызов трактора и контролируют уборку двора, — написал один пользователей под постом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске управляющая компания выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда школьнику, который упал на обледенелой лестнице и получил травму позвоночника.