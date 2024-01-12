О работе школ и детсадов после коммунальной аварии рассказали в мэрии Новосибирска

Большинство образовательных учреждений в Ленинском и Кировском районах работают в штатном режиме. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

— В Ленинском районе из 38 школ в штатном режиме работает 30. Ну удаленном режиме — 8. Из 44 детсадов только №311 пока не принял воспитанников из-за недостаточных параметров отопления. В Кировском районе в штатном режиме работают 11 школ, в дистанционном — 14. Из 37 детсадов детей не смогли принять только два — дошкольное отделение гимназии №7 и два корпуса детского садика №346, — уточнили в департаменте.

Напомним, 11 января в департаменте образования Новосибирска рассказали о работе школ и детских садов в связи с устранением дефектов на тепловых сетях в двух районах города.

Ранее редакция сообщала о том, что без отопления вторые сутки находятся жители многоэтажек в Ленинском и Кировском районе. Причиной тому — коммунальная авария, которая произошла в Новосибирске в ночь на 11 января.