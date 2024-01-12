Высокая температура и странные сновидения: россияне столкнулись с новым вирусом

На сегодняшний день заболевание ОРВИ участилось на 30%. На начальных этапах пациенты испытывают озноб и першение в горле, но уже на следующий день повышается температура, возникает насморк, мучают ломота и лихорадочные сны.

При этом негативное содержание сновидений врачи объясняют тяжелым состоянием, в котором пребывает организм. И, чтобы от них избавиться, врачи рекомендуют понижать температуру тела, употреблять побольше жидкостей и прибегать к расслабляющим техникам.

Газета «Известия» отметила, что на фоне роста заболеваемости в аптеках покупатели буквально сметают лекарства против простуды.

Но не следует при этом забывать, что без назначения врача их прием крайне нежелателен, так как может привести к негативным последствиям. Поэтому при первых симптомах болезни обратитесь к лечащему врачу, который пропишет все необходимые препараты.

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