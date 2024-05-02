США включили в санкционные списки 12 сибирских компаний

Министерство финансов США опубликовало новые санкционные списки. Рестрикции были введены в отношении 29 физических и более 250 юридических лиц. Речь идет о компаниях из России, а также из КНР, ОАЭ, Словакии, Турции, Бельгии, Азербайджана за помощь в обходе антироссийских санкций.

В список вошли и 12 компаний из Сибирского федерального округа.

Среди них АО «Разрез Колыванский», ООО «Листвянский обогатительный комбинат», ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

Госдепартамент заявил, что одной из целей Вашингтона должен стать подрыв российской энергетики и, в частности, проекта «Арктик СПГ – 2». Для реализации этих планов введены санкции против добывающих компаний, уточняется в сообщении ТАСС.

В санкционный список также вошли красноярская компания ООО «Индиго 3Д», бийская ООО «Бия Хим», томские АО «Манэл» и АО «Томский электротехнический завод», — за деятельность в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки российской военно-промышленной базы.

Напомним, предприятия, добывающие антрацит, много лет входят в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

— К сожалению, есть проблемы с вывозом добытого антрацита на Восточное направление. Начиная с 2021 года, к сожалению, весь уголь, добытый в Новосибирской области, везется в Северо-Западные и Южные порты РФ, что сказывается на рентабельности добычи угля, а значит и на налоговых поступлениях в бюджет, — говорил на пресс-конференции в январе 2024 года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

По его словам, в 2023 году из-за смены логистики Новосибирская область недополучила в бюджет около 2 млрд рублей. Тем не менее индекс по добыче полезных ископаемых в 2023 году составил в регионе 108,9%.

Семка подчеркивал, что регион добивается жесткого квотирования поставок угля в порты Юга и Северо-Запада. По его словам, с квотой в 19,5 млн тонн у новосибирских компаний есть возможность наращивать добычу и экспорт антрацита в 2024 году. Для сравнения, в 2023 году, по сравнению с 2022, добыча угля в регионе выросла на 2%.