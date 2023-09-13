В Новосибирской области назвали крупнейших налогоплательщиков

Десять крупных компаний формируют 20,4% (45,263 млрд рублей) бюджета Новосибирской области, сообщили в Atas.info со ссылкой на Федеральную налоговую службу по Новосибирской области. По просьбе редакции, региональное УФНС составило первую десятку компаний по величине налоговых платежей в региональный бюджет.

Возглавляет список ООО «Разрез Восточный» (входит в состав угледобывающего холдинга «ЭЛСИ», одной из трех крупнейших майнинговых компаний России). Разрез занимается добычей высококачественного металлургического антрацита открытым способом в Искитимском районе. Согласно данным системы СПАРК, чистая прибыль компании в 2022 году составила 16,9 млрд рублей.

Второе место у ООО РНКО «Платежный центр». Компания учреждена «Центром финансовых технологий» (ЦФТ). РНКО «Платежный центр» выполняет функции оператора и расчетного центра «Золотой короны», функции межбанковского расчетного центра федеральной системы «Город», предоставляет услуги по расчетному обслуживанию юридических лиц, переводу денежных средств без открытия банковского счета физическим лицам. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 6,2 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров АО «Разрез Колыванский» (ранее АО «Сибантрацит»). Угледобывающая компания также входит в холдинг «ЭЛСИ» и ведет разработку месторождения антрацита в Искитимском районе. Чистая прибыль АО «Разрез Колыванский» в 2022 году составила 14,1 млрд рублей.

Кроме того, в Топ-10 крупнейших налогоплательщиков вошли: ООО «Пивоваренная компания Балтика», АО «АБ ИнБев Эфес», ОАО «РЖД», АО «Авиакомпания Сибирь», ПАО «Сбербанк России», АО «Сибирский ликерно-водочный завод» и Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых.