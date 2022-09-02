США ввели новые санкции на поставку высоких технологий в РФ и Китай, Американский Juvederm сократил 90% штата в РФ, UnionPay ограничила приём в РФ своих карт, выпущенных за рубежом

США продолжают ужесточать технологические санкции против России и Китая. Новые ограничения власти объясняют угрозой американской безопасности. Как сообщает The New York Times, администрация Джо Байдена ввела ограничения на поставки высокопроизводительных графических процессоров в КНР и РФ. Полупроводниковая продукция используются в суперкомпьютерах, приложениях для распознавания лиц, речи, объектов на фотографиях, разработке вооружений и сборе разведывательной информации.

Nvidia (крупнейший производитель графических процессоров) сообщила, что новые санкции коснутся двух ее моделей, используемых в серверах в дата-центрах. Кроме-того, ограничения угрожают потенциальным продажам Китая на $400 млн, также Nvidia, возможно, придется вывести из страны некоторые операции.

Компания подчеркнула в своем заявлении, что клиентам в РФ сейчас их продукция не продается.

Американская компания Allergan уволила почти всех своих сотрудников: отдел продаж, промоции препаратов и медицинских работников. В России сейчас остался только офис, решающий текущие задачи, такие как сокращение оставшегося штата и поддержка врачей-клиентов.

По словам одного из бывших сотрудников, об увольнении они узнали в конце июля на общем собрании, передает Осторожно Media. Тех, кто был в отпуске и на больничном, сократили 30 августа, они получили все положенные выплаты и компенсации. В свою очередь, гендир Нина Наследухова перевелась в головную компанию AbbVie.

Об уходе из России AbbVie, в которую входит блок эстетической медицины Allergan, заявила еще весной. Подразделение занималось поставкой ботокса (ботулотоксин типа А) и линейки филлеров Juvederm.

Экспорт китайских автомобилей в РФ упал на 82,4% за последние 5 месяцев. Если в марте Китай поставил машин на $190 млн, то в июле — на $33,6 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможни КНР.

Причина снижения продаж китайских машин связана с общим сокращением авторынка РФ. По данным АЕБ, в июле было продано всего 32 412 автомобилей — снижение составило 74,9%, или 96 819 машин по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Крупнейшая в мире китайская платёжная система UnionPay ограничила приём в РФ своих карт, выпущенных за границей, пишет РБК со ссылкой на два источника в банках и на платежном рынке. Причиной послужили опасения компании вторичных санкций.

Норвежская нефтегазовая группа Equinor окончательно вышла из Харьягинского соглашения о разделе продукции в РФ, тем самым покинув последний с РФ проект, говорится в сообщении компании.

— Двадцать пятого мая 2022 года Equinor объявила о выходе из четырех совместных предприятий с «Роснефтью», а также о подписании соглашения о выходе из Харьягинского СРП. Equinor теперь может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен, — говорится в сообщении.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено на территории Ненецкого автономного округа за Полярным кругом.

Над проектом Харьяга работала «дочка» Equinor «Статойл Харьяга АС». Ей принадлежит 30% проекта.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.