Росавиация объявила о продлении режима закрытого неба на юге и в центральной части России

Росавиация в 32 раз продлила режим ограничений полетов в южные и центральные регионы России до 10 сентября 2022 года, сообщается на сайте ведомства.

Запрет на выполнение рейсов распространяется на 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям порекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

С 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства для гражданских самолетов в центральной части страны и на юге, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Ограничения на полеты неоднократно продлевались. В последний раз Росавиация продлила их до 4 сентября.