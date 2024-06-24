«Замуровали заживо»: новосибирцы требуют наказать УК за погибших в подвале котят

Жители Новосибирска требуют наказать управляющую компанию за жестокое обращение с животными — живодеры заживо замуровали пятерых котят в подвале жилого дома. Вопиющий случай произошел на улице Тимирязева, 75 18 июня и привлек внимание общественников.

О садистском поступке сотрудников УК жильцы многоквартирника сообщили волонтерам.

— Выяснилось, что мать-кошка была на улице, когда ее пятерых малышей замуровали в подвале. После этого в подвальном помещении провели дезинсекцию. Старшая по дому и представители управляющей компании «Сибиряк» заняли какую-то живодерскую позицию: когда жильцы попросили ключи, чтобы вызволить бедолаг, им отказали. Четверо котят погибли, один чудом остался в живых, — рассказал BFM-Новосибирск зоозащитник Алексей Аникин.

Собеседник пояснил, что часто сталкивается с подобным: в какой-то момент УК начинают закрыть входы и выходы в подвалах, оставляя животных на мучительную смерть. Когда неравнодушные люди начинают бить тревогу — кошек удается вызволить. В этот раз погребенных заживо спасти не удалось.

— Чудовищное отношение к животным. Я и мои коллеги считаем, что должно быть возбуждено уголовное дело и виновные должны быть наказаны, — заявил зоозащитник.

Алексей Аникин добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы, а тела котят передал на ветеринарную экспертизу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске зоозащитники провели митинг против эвтаназии бездомных животных. Они вышли с плакатами против усыпления отловленных собак.