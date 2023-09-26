Стала известна предполагаемая стоимость часов депутатов и чиновника в Новосибирске

В Новосибирской области депутаты и чиновники любят носить дорогие часы. В этом можно убедиться, посмотрев на их запястья. Предполагаемые марки часов, который они носят, стоят до 2 млн рублей.

Так министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов носит часы, внешне похожие на изделия компании Raymond Weil из коллекции Sport, пишет НГС. Официально их уже не продают, но на различных сторонних площадках цена за один экземпляр доходит до 90 тыс рублей.

Депутат Заксобрания Иван Сидоренко на фото отметился часами похожими на бренд Maurice Lacroix, а именно модель Lune Retrograde. С рук такие можно купить за 300-400 тыс рублей. За новую модель придется заплатить от 500 до 1 млн рублей.

Еще один депутат Заксобрания Олег Подойма ходит с часами напоминающими изделие бренда International Watch Company (IWS) Portugieser Chronograph. Стоимость подобных часов на сайте производителя около 2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что часы председателя Заксобрания Новосибирской области могут стоить 1,6 млн рублей.