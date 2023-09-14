Часы председателя Заксобрания Новосибирской области могут стоить 1,6 млн рублей

Председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива заметили с часами похожими на люксовые, которые могут стоить 1,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют и официальные фотографии спикера регионального парламента. На нескольких фото пресс-службы Заксобрания на публичных мероприятиях депутат изображен с этими часами.

Часы, которые носит Шимкив внешне похожи на изделие из коллекции Chronomat швейцарского бренда Breitling. В верхней части циферблата есть название бренда. На одной из стрелок — характерная буква В.

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