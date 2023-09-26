В Новосибирской области в октябре меняется расписание электричек

В Новосибирской области со 2 октября вносятся изменения в расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород».

Изменения связаны с завершением летних пассажирских перевозок.

В Западном направлении:

– Электропоезда №6347/6348 Татарская – Колония – Татарская с 1 октября будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям;

– электропоезд №6320 Дупленская – Новосибирск со 2 октября не будет курсировать на участке Коченево – Новосибирск;

– с 28 октября отменяется курсирование электропоезда №6364 Коченево – Новосибирск.

В Кузбасском направлении:

– ежедневные электропоезда №6815 Новосибирск – Буготак и №6816 Буготак – Новосибирск со 2 по 15 октября будут следовать по маршруту по субботам и воскресеньям. С 16 октября оба поезда отменяются;

–ежедневный электропоезд №6808 Тогучин – Новосибирск с 23 октября будет следовать по субботам и воскресеньям, а №6809 Новосибирск – Тогучин, который курсирует ежедневно кроме вторника и пятницы, будет следовать по маршруту по субботам и воскресеньям.

В Кузбасском направлении отменяются электропоезда:

– №6843/6844Новосибирск – Изынский – Новосибирск и №6811/6812 Новосибирск – Буготак – Новосибирск с 7 октября;

– №6822 Восточная – Новосибирск с 9 октября;

– №6803/6804 Новосибирск – Буготак – Новосибирск с 23 октября;

– №6805 Новосибирск – Тогучин с 24 октября;

– №6851/6874 Новосибирск – Буготак – Новосибирск с 28 октября.

В Южном направлении:

– отменяется электропоезд №6622 Искитим – Новосибирск с 23 октября;

– поезда №6657/6658 Новосибирск – Искитим – Новосибирск будут с 23 октября курсировать по будним дням.

В Восточном направлении отменяются:

– №6412/6411Новосибирск – Мошково – Новосибирск с 23 октября;

– №6416/6415 Новосибирск – Ояш – Новосибирск, №6456 Новосибирск – Ояш, №6406/6405 Новосибирск – Мошково – Новосибирск с 28 октября.

В Жеребцовском направлении отменяются:

– №6515/6516 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск со 2 октября;

– №6511/6512 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск с 9 октября;

– №6531 Новосибирск – Сокур через Инскую с 23 октября;

– №6503/6504 Новосибирск – Сокур через Инскую – Новосибирск и №6505/6506 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск с 23 октября.

Все указанные пригородные поезда были назначены в апреле–мае 2023 года по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области для организации пассажирских перевозок на ЗСЖД в летний период.

Пригородная компания просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Ранее редакция сообщала, что электрички изменят расписание из-за ремонта пути в Новосибирской области.