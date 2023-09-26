В Новосибирской области в октябре меняется расписание электричек

В Новосибирской области со 2 октября вносятся изменения в расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-пригород».
Изменения связаны с завершением летних пассажирских перевозок.
– Электропоезда №6347/6348 Татарская – Колония – Татарская с 1 октября будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям;
– электропоезд №6320 Дупленская – Новосибирск со 2 октября не будет курсировать на участке Коченево – Новосибирск;
– с 28 октября отменяется курсирование электропоезда №6364 Коченево – Новосибирск.
– ежедневные электропоезда №6815 Новосибирск – Буготак и №6816 Буготак – Новосибирск со 2 по 15 октября будут следовать по маршруту по субботам и воскресеньям. С 16 октября оба поезда отменяются;
–ежедневный электропоезд №6808 Тогучин – Новосибирск с 23 октября будет следовать по субботам и воскресеньям, а №6809 Новосибирск – Тогучин, который курсирует ежедневно кроме вторника и пятницы, будет следовать по маршруту по субботам и воскресеньям.
– №6843/6844Новосибирск – Изынский – Новосибирск и №6811/6812 Новосибирск – Буготак – Новосибирск с 7 октября;
– №6822 Восточная – Новосибирск с 9 октября;
– №6803/6804 Новосибирск – Буготак – Новосибирск с 23 октября;
– №6805 Новосибирск – Тогучин с 24 октября;
– №6851/6874 Новосибирск – Буготак – Новосибирск с 28 октября.
– отменяется электропоезд №6622 Искитим – Новосибирск с 23 октября;
– поезда №6657/6658 Новосибирск – Искитим – Новосибирск будут с 23 октября курсировать по будним дням.
– №6412/6411Новосибирск – Мошково – Новосибирск с 23 октября;
– №6416/6415 Новосибирск – Ояш – Новосибирск, №6456 Новосибирск – Ояш, №6406/6405 Новосибирск – Мошково – Новосибирск с 28 октября.
– №6515/6516 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск со 2 октября;
– №6511/6512 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск с 9 октября;
– №6531 Новосибирск – Сокур через Инскую с 23 октября;
– №6503/6504 Новосибирск – Сокур через Инскую – Новосибирск и №6505/6506 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск с 23 октября.
Все указанные пригородные поезда были назначены в апреле–мае 2023 года по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области для организации пассажирских перевозок на ЗСЖД в летний период.
Пригородная компания просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Ранее редакция сообщала, что электрички изменят расписание из-за ремонта пути в Новосибирской области.
Фото: Gensa Gensa
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