Более 11 тысяч человек сменили свои имена и фамилии в Новосибирской области

Больше 11 тысяч жителей Новосибирской области сменили свои имена, фамилии или отчества в 2023 году. Об этом сообщили в МВД региона.
Мужчин из всего количества сменивших только 480.
В МВД отмечают, что такие перемены происходят из-за жизненных обстоятельств. Наиболее частым поводом у женщин становится замужество.
Напомним, что ранее были обнародованы самые распространенные и необычные имена, которыми называли детей в Новосибирской области.
Самые популярные имена у мальчиков: Артем, Михаил, Александр.
Девочек чаще всего называли Евой, Софией, Марией.
Самые необычные имена: Анас, Демьян, Динислам, Назар.
Ранее редакция сообщала о том, что новорождённую дочь родители назвали «Армия — сила народа».
Фото: Freepik — azerbaijan_stockers
Рубрики :
Регионы:
Теги :