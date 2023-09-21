Более 11 тысяч человек сменили свои имена и фамилии в Новосибирской области

Больше 11 тысяч жителей Новосибирской области сменили свои имена, фамилии или отчества в 2023 году. Об этом сообщили в МВД региона.

Мужчин из всего количества сменивших только 480.

В МВД отмечают, что такие перемены происходят из-за жизненных обстоятельств. Наиболее частым поводом у женщин становится замужество.

Напомним, что ранее были обнародованы самые распространенные и необычные имена, которыми называли детей в Новосибирской области.

Самые популярные имена у мальчиков: Артем, Михаил, Александр.

Девочек чаще всего называли Евой, Софией, Марией.

Самые необычные имена: Анас, Демьян, Динислам, Назар.

Ранее редакция сообщала о том, что новорождённую дочь родители назвали «Армия — сила народа».