Рекламодателям

Более 11 тысяч человек сменили свои имена и фамилии в Новосибирской области

  • 21/09/2023, 10:46
Автор:
смена имени
Поводом для этого чаще всего становились жизненные обстоятельства.

Больше 11 тысяч жителей Новосибирской области сменили свои имена, фамилии или отчества в 2023 году. Об этом сообщили в МВД региона.

Мужчин из всего количества сменивших только 480.

В МВД отмечают, что такие перемены происходят из-за жизненных обстоятельств. Наиболее частым поводом у женщин становится замужество.

Напомним, что ранее были обнародованы самые распространенные и необычные имена, которыми называли детей в Новосибирской области.

Самые популярные имена у мальчиков: Артем, Михаил, Александр.

Девочек чаще всего называли Евой, Софией, Марией.

Самые необычные имена: Анас, Демьян, Динислам, Назар.

Ранее редакция сообщала о том, что новорождённую дочь родители назвали «Армия — сила народа».

Фото: Freepik — azerbaijan_stockers

197

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : смена фамилии Смена имени МВД


Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

Частные инвесторы не торопятся инвестировать в муниципальные концессии Новосибирска

Аудиторы подсчитали, что бюджетные инвестиции в проекты муниципально-частного партнёрства в районах области составляют 94%, а частные — 15%.
Читать далее >>

В Новосибирской области вводят новый механизм обеспечения детей-сирот жильем

Депутаты регионального Заксобрания планируют на ближайшей сессии рассмотреть поправки в закон о МИПах в первом чтении.
Читать далее >>

В два раза ускорились темпы уборки зерновых в Новосибирской области

На минувшей неделе аграрии в сутки убирали 20 тыс га.
Читать далее >>

Новосибирские ученые создают косметику из живой хлореллы

Ученые занимаются изучением микроводоросли и производят ее в промышленных масштабах.
Читать далее >>

Новая волна коронавируса в Новосибирске не за горами

Вирус может прийти в город в течение 2-4 недель.
Читать далее >>

В Арбитражный суд поступил иск к Новосибирскавтодору

Территориальное управление автомобильных дорог требует от компании выполнить работы по гарантии.
Читать далее >>

Девочку с диагнозом острый лейкоз спасет трансплантация костного мозга

Необходимо собрать — 758 545 рублей.
Читать далее >>

Имущество Сибавтобана выставлено на торги

К продаже предложены три лота.
Читать далее >>

Выставлена на торги квартира Владислава Кошкина в Горно-Алтайске

Земельный участок в Пристань-Почте продан за 1 млн рублей.
Читать далее >>

Цены на ГСМ для аграриев в Новосибирской области взяли на особый контроль

Сейчас на нефтебазах сельхозпроизводителей находится около 21 тысячи тонн топлива.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Это повышает ценность предложения застройщика в глазах покупателей.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Замглавы новосибирского управления СК Зарипов планирует уйти в отставку
21/09/23 11:13
Отставки и назначения
Новосибирская область — участник эксперимента по внедрению агродронов
21/09/23 11:00
Агропром Технологии
В СГК создали интерактивную карту подключения отопления в Новосибирске
21/09/23 10:54
Общество
Частные инвесторы не торопятся инвестировать в муниципальные концессии Новосибирска
21/09/23 10:47
Бизнес Власть
Более 11 тысяч человек сменили свои имена и фамилии в Новосибирской области
21/09/23 10:46
Общество
На матч ХК «Сибирь» и омского «Авангарда» раскуплены все билеты на трибунах
21/09/23 10:23
Спорт
Несколько районов области могут исчезнуть из-за миграции населения в Новосибирск
21/09/23 10:21
Власть Общество Экономика
Прокуратура выявила более 900 нарушений на остановках Новосибирской области
21/09/23 10:04
Право&Порядок
ФСБ перекрыла сладкий наркотрафик в СИЗО под Новосибирском
21/09/23 10:03
Происшествия
Первоклассница заперлась в квартире и не отвечала на звонки в Новосибирске
21/09/23 9:51
Происшествия
Приставы арестовали ячейки в стене скорби в Новосибирске
21/09/23 9:36
Бизнес Общество
Водитель сбил школьницу и сбежал с места ДТП в Новосибирске
20/09/23 20:58
Происшествия
Новосибирский бизнес зовут в промпарки Запорожской области
20/09/23 20:07
Бизнес Промышленность
«Люди с жиру бесятся»: новосибирский режиссер побывал на кладбище домашних животных
20/09/23 20:04
Общество
Вложишь рубль — добавят семь: в Новосибирске озвучили итоги развития промпарков
20/09/23 18:08
Бизнес Власть Инвестиции Промышленность
В Новосибирске после ремонта открылась муниципальная баня
20/09/23 18:04
Общество
Тело молодого мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
20/09/23 18:04
Происшествия
В новых российских регионах начали выдавать льготную ипотеку
20/09/23 18:02
Общество Финансы
В Новосибирске первое здание уже подключено к отоплению
20/09/23 17:23
Общество
Порядка 11500 новосибирцев поддержали достижения региона
20/09/23 17:13
Власть Общество
Популярное
Импорт аппаратов для диабетиков усложнился из-за санкций США
21/09/23 11:15
Возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс
20/09/23 14:26
В Краснодаре ушел из жизни лучший тренер XX века по прыжкам на батуте
19/09/23 17:57
Эксперты предложили ввести новые льготы для владельцев машин старше 30 лет
18/09/23 10:49
В Госдуме предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
18/09/23 9:34
Торговые центры «Мега» планирует купить «Газпром»: какова судьба магазинов
15/09/23 13:46
Новости компаний
Новосибирцы получили в ВТБ более 1,5 млрд рублей автокредитов
20/09/23 17:35
Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п., прогнозируют эксперты
20/09/23 14:35
Готовность филиалов АО «РЭС» к работе в отопительный сезон проверят специальные комиссии
20/09/23 11:52
ВТБ ожидает умеренный рост спроса на золото до конца года
20/09/23 11:19
Треть жителей Сибири увеличили траты на отпуск в этом году
19/09/23 14:40
Хабиб Нурмагомедов — один из главных героев документального сериала «Большая битва» от Wink Originals
19/09/23 14:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска