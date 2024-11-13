О нападении стаи собак рассказал пострадавший житель Новосибирска

Стая собак напала на мужчину в посёлке Верх-Тула ранним утром 11 ноября.
По словам пострадавшего, он привёз бак с мусором на левобережный отвал, а после выехал за его территорию и вышел из машины, чтобы осмотреть её. В это время на него и напали псы.
— Когда я вышел, подбежали собаки. Они и раньше подбегали, но никогда не нападали, — рассказал Om1 Новосибирск Алексей.
Сперва количество собак его не беспокоило, но, когда их стало больше, они окружили мужчину и залились в протяжном лае.
Алексей попятился к машине, что стало для него роковой ошибкой. Псы набросились, и одна из них схватила мужчину за ногу, следом вцепилась вторая. Сибиряк несколько раз безуспешно пытался встать. Благодаря водителю проезжающего мимо грузовичка, Алексею удалось вырваться из цепких лап и острых собачьих зубов.
Уже в машине пострадавший позвонил руководству и сообщил о случившемся. Его направили в областную больницу. Там рану зашили и поставили необходимые прививки.
Врачи потребовали от искалеченного мужчины пройти курс уколов от бешенства.
Огласку случившемуся он придал лишь для того, чтобы обратить внимание и предостеречь жителей Новосибирска. Однако через несколько дней для прояснения ситуации с Алексеем связались следователи.
По факту инцидента региональный Следственный комитет начал проверку, а глава центрального ведомства Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.
Ранее редакция сообщала о том, что компенсацию за нападение собаки получит ребенок в Новосибирской области.
Источник фото: Om1.ru
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