На рынке новостроек Новосибирска подъем и снижение цен

За октябрь спрос на новостройки в Новосибирске вырос на 2%, по сравнению с сентябрем. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости» по итогам исследования первичного рынка России за октябрь. По оценке экспертов, пользователи активно просматривают объявления на платформе и интересуются условиями приобретения квартир. Часть покупателей выходят на сделки с использованием адресных льготных программ и спецпредложений от застройщиков. Другие формируют отложенный спрос.

Еще один тренд, который заметили аналитики платформы — снижение цен на квартиры на первичном рынке. В среднем по стране снижение составило 2%. Как отмечают эксперты, стоимость объектов, выведенных на рынок, перестала расти, а новые квартиры на рынок по-прежнему выводятся. Они находится на более ранних этапах строительства и поэтому стоят дешевле. В Новосибирске средняя стоимость квартиры по итогам октября — 7,8 млн. рублей. Цена за квадрат — 150 тысяч рублей.

По результатам мониторинга портала МИР КВАРТИР, цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в октябре, напротив, выросла на 0,7%. Рост цены лота составил 1,2%. Средняя цена за квадрат — 155,8 тысяч рублей.

Как отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, сейчас по ценам на новостройки в РФ действуют два разнонаправленных тренда: ключевая ставка повышает себестоимость через рост кредитной составляющей на проектное финансирование и стоимость строительных материалов, а процентная ставка по ипотеке снижает доступность жилья. В результате падает спрос, который можно оживить за счет снижения цены, и растет себестоимость, которая не позволяет снизить цену.

— Объемы продаж продолжат снижаться, а снизить цену могут только застройщики, завершающие строительный бизнес. Это приведет к снижению предложения в будущем, — комментирует Николаев. — Для девелоперов, планирующих продолжить бизнес, снижение цены будет означать продажи ниже себестоимости будущих периодов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские застройщики начали выставлять на продажу земельные участки.