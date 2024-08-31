Родители из Новосибирска рассказали, как их дети провели лето

Двадцать девять процентов родителей рассказали, что их дети провели всё лето дома.
По данным опроса сервиса SuperJob, каждый четвёртый опрошенный рассказал, что отправил детей отдыхать в деревню или на дачу.
Двадцать четыре процента детей отдыхали на Чёрном море, чаще всего в Краснодарском крае, а не в Крыму. Четырнадцать процентов родителей отправили детей в летний лагерь, а ещё столько же — в путешествия по другим регионам России, например, на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург.
Только шесть процентов детей отдыхали за границей: в Турции, Таиланде или ОАЭ. Три процента родителей выбрали для своих детей школьный лагерь. Десять процентов новосибирских школьников побывали в других местах отдыха: санаториях, спортивных лагерях и ездили к родственникам.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы рассказали, куда отправятся в отпуск осенью.
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