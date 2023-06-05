Стало известно, будет ли индексация пенсий этим летом

По словам главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в 2022 году у российских властей не было другого выхода, передает цифровое издание Е1, такие меры были приняты в связи с резким ростом инфляции и проблемами в отечественной экономике.

В настоящее время, уточняет эксперт, таких скачков в экономике страны нет, поэтому ситуацию можно считать более или менее стабильной.

При этом Ярослав Нилов подчеркнул, что у правительства есть определенное правило, согласно которому госвыплаты индексируются в зависимости от уровня инфляции в стране. Таким образом, ближайшая индексация пенсий ожидается в январе следующего года, однако ее уровень пока не называется.

Ранее редакция сообщала, что названы условия, при которых можно лишиться пенсии.