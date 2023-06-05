В Новосибирске пройдет второй этап гонки Сибирский предел

Второй старт сезона гонки с препятствиями «Сибирский предел» состоится 25 июня на Михайловской набережной. Для участников организуют новую трассу протяженностью 3,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Отмечается, что гонка пройдет в командном и личном зачетах (можно подать сразу две заявки). Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола. На старт выйдут команды, разделенные на две возрастные группы: юноши и девушки от 14 до 17 лет (команды патриотических клубов), мужчины и женщины (от 18 лет и старше).

Проект «Сибирский предел», реализуется в Новосибирске с 2019 года. Он проходит в три этапа: первый в мае, второй — сейчас, третий в сентябре. Это соревнование с преодолением искусственных препятствий по всей дистанции, направленное на популяризацию здорового образа жизни и вовлечение молодежи к активному досугу. Лазание на скорость под боевой машиной «Тигр», прыжки в летний день в снег, преодоление наклонной плоскости, скольжение и так далее.

Стоит отметить, что в гонке «Сибирский предел» принимают активное участие предприниматели Новосибирска.

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