Условия, при которых можно лишиться пенсии, назвала эксперт

По словам старшего вице-президента инвестиционной компании Fontvielle Анастасии Хрусталевой, в ряде случаев россияне могут лишиться пенсии, пишет издание URA.RU.

Специалист отметила, что лишиться пенсионных выплат можно, если гражданин не получает ее в течение шести месяцев. Также потеря выплаты может случиться при переезде в другую страну. Кроме того, потерять можно и пенсию по инвалидности, если человек не проходит переосвидетельствование.

Анастасия Хрусталева напомнила, что выплаты по потере кормильца перестают начислять по достижении 18 лет.

Вместе с тем, эксперт добавила, что пенсионеры имеют возможность восстановить свое пособие.

Так, если пенсионер не обнаруживал себя продолжительное время, ему достаточно написать заявление.

— В случае прекращения законных оснований — это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям, — заключила специалист.

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