Суд в Новосибирске запретил прогулки новосибирскому ученому Валерию Звегинцеву

Советский районный суд продлил домашний арест Валерию Звегинцеву, который обвиняется в госизмене. Он пробудет под домашним арестом до 7 сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника о разрешении прогулок.

Напомним, что за последний год трое ученых-аэродинамиков института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — были арестованы по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ).

По аналогичной статье был задержан и Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ. Спустя несколько дней после ареста он умер от онкологии.