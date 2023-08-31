Стало известно, что будет с биометрическими данными с 1 сентября

Обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе (ЕБС). Она регламентируется Федеральным законом 572-ФЗ, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Все, кто собирал биометрические данные (госорганы, органы местного самоуправления, ЦБ РФ, банки, нотариусы и др.) обязаны обеспечить размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе в срок до 30 сентября 2023 года.

— Сейчас банкам и другим организациям необходимо передать накопленные в их системах биометрические персональные данные (фотоизображение и/или запись голоса) своих клиентов в ЕБС. Не позднее чем за 30 дней до передачи данных в ЕБС банки обязаны уведомить об этом своих клиентов, — прокомментировали в Сибирском ГУ Банка России.

Отмечается, что регистрация в ЕБС осуществляется исключительно на добровольной основе и клиент в любой момент может отказаться от передачи биометрических данных. В случае отказа данные будут удалены.

Кроме того, до 30 сентября 2023 года в ЕБС будут передаваться только данные, взятые до 29 декабря 2022 года. Уточняется, что передача данных означает, что те организации, которые регистрировали биометрические данные граждан (изображение лица или голос) больше не смогут хранить её у себя и самостоятельно обрабатывать. Им будет разрешён только ограниченный доступ к данным, но не к самой биометрии гражданина.

В Сибирском ГУ Банка России напомнили, что с 1 июня 2023 года регистрация биометрических персональных данных в собственных информационных системах организаций запрещена.

ЕБС – государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Размещение данных в ЕБС позволит гражданам получать услуги с ее помощью, а также продолжить пользоваться сервисами своего банка при условии получения им соответствующей аккредитации. Следить за гражданами с применением ЕБС невозможно. Использование Единой биометрической системы возможно только для предоставления государственных и иных услуг в гражданской сфере.

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