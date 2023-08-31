Рекламодателям

Какие изменения в законах произойдут с 1 сентября 2023 года

  • 31/08/2023, 12:06
Автор:
Что изменится в Новосибирске с 1 сентября
Что изменится с 1 сентября для школьников, пенсионеров, водителей, предпринимателей и простых граждан.

Нововведения в образовании

Введение «золотого стандарта»

С нового учебного года в школах вводятся единые учебные программы и стандарты — программа Федеральных основных образовательных программ (ФООП). Это означает, что все учебные программы и учебники для школ станут едиными.

Например, ученикам будут рассказывать на уроках о том, что такое коррупция и какие способы борьбы с ней применяются в России. Эти вопросы будут затрагиваться на уроках литературы, истории и обществознания.

Возвращение начальной военной подготовки

С 1 сентября модуль начальной военной подготовки (НВП) в рамках ОБЖ станет обязательным для всех российских школ. Предполагается, что учеников научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами. Кроме того, детей будут обучать основам применения беспилотников.

Трудовое воспитание

Школьников обяжут принимать участие в общественно-полезном труде

Школьников обяжут принимать участие в общественно-полезном труде

С 1 сентября в школах будет введено обязательное трудовое воспитание для учащихся. Дети будут привлекаться, к уборке школьных помещений, уходу за пришкольной территорией, помогать в школьной библиотеке и др.

При этом, согласия родителей и самих детей на участие в трудовой деятельности получать не требуется. Они будут привлекаться к такой деятельности с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Кроме того, в школы с 1 сентября вернется серебряная медаль, вводится профориентация школьников с шестого класса, а питание для всех школьников начальных классов станет бесплатным.

Реформа высшего образования

Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

С 1 сентября вводятся новые уровни высшего образования. В пилотном проекте принимают участие шесть вузов: Балтийский федеральный университет имени Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Вместо действующих сейчас систем бакалавриата и специалитета в них вводится базовое высшее образование, а вместо магистратуры — специализированное высшее образование. Если эксперимент признают удачным, новые уровни высшего образования введут во всех вузах страны.

Транспорт

Автомобилистам запретят ездить на шинах не по сезону

С 1 сентября автотранспорт можно будет эксплуатировать только с шинами, соответствующими сезону. Теперь в России начинает действовать запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой.

Правила распространяются на автомобили, автобусы, автопоезда, прицепы, мотоциклы, мопеды и троллейбусы. За несоблюдение требований — штраф 500 рублей.

Такси

Минтранс рассказал, как таксистам стать легальными

Минтранс Новосибирской области рассказал, как таксистам стать легальными

Изменения коснутся и рынок такси. Теперь информация о таксистах, компаниях-перевозчиках и службах такси будет поступать в специальные реестры. Последние смогут направлять заказы только тем водителям, чьи данные содержатся в реестре перевозчиков и реестре такси.

Кроме того, с 1 сентября в такси могут работать самозанятые. А в перечень обязательных документов для получения разрешения такси добавлена справка об отсутствии судимости. По новым правилам, таксисты должны будут получать полис ОСАГО, как юрлицо.

Железнодорожный транспорт

Пассажирам нижних полок в поездах дальнего следования придется потесниться

Пассажирам нижних полок в поездах дальнего следования придется потесниться

С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. В частности, определен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым можно оформить проездной билет на поезд дальнего следования. Среди них справка об освобождении из мест лишения свободы, ВНЖ иностранца или лица без гражданства, заключение об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства, справка о следовании иностранного гражданина в посольство страны государства своей гражданской принадлежности и другие.

Кроме того, появится обязанность пассажира, проезжающего на нижней полке, предоставлять для приема пищи место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке. Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, а также в обеденное время (12:00 до 15:00) не более 1 часа.

Социальная сфера

В сентябре неработающим пенсионерам пересчитают пенсии. Увеличение выплат ожидает тех, кто получает пенсию по старости и инвалидности. Перерасчет пройдет автоматически.

Кроме того, россияне, которым в сентябре исполнится 80 лет, будет в два раза увеличена фиксированная часть пенсии — с 7567,3 до 15 134,6 рубля.

Медицина

Продажа лекарств

В Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября

В Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября

С 1 сентября фармацевты должны будут вносить данные рецепта (его номер, серию, дату выдачи) в единую электронную систему. «Честный знак». Ужесточение правил коснется некоторых рецептурных лекарств — психотропных веществ списка III, сильнодействующих, наркотических и ядовитых веществ (Полный перечень можно посмотреть в приказе Минздрава РФ № 183Н). Кроме того, фиксация рецепта предусмотрена для лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционно (на маркетплейсах, в интернет-аптеках), а также для льготных лекарственных препаратов.

ЖКХ

Установка кондиционеров

С 1 сентября вводится новый порядок согласования изменений, вносимых в архитектурно-градостроительный облик дома. Тем самым подтверждается, что собственник квартиры обязан согласовать любые работы, направленные на изменение фасада дома (цвет оконных рам, решетки на окнах, установка кондиционера, спутниковой антенны и т. д.), не только с управляющей организацией, но и с муниципальной администрацией.

В новых правилах сделано исключение для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя: на территории этих городов могут устанавливаться свои требования к внешнему виду зданий и сооружений.

Объем отходов будут считать по-новому

Регионы смогут определять базу расчетов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО): либо по фактическому накоплению, либо по нормативу.

Этот же закон разрешает организациям, которые собирают у населения использованные батарейки, утилизировать их самостоятельно, передавать другим компаниям или федеральному регоператору.

Другие законы

Продажа табака

В России вводятся минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Кроме того, закон запрещает розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции (вейпами) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов. Не допускается выкладка такого товара в торговом зале.

Также с 1 сентября для производителей алкоголя и табака вводятся новые пошлины. Например, одноразовый налог 10 тысяч рублей придется заплатить за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи.

Внесудебное банкротство

Пенсионеры и получающие пособие на ребенка родители смогут подать заявление на признание их банкротами в упрощенном порядке, если они задолжали кредиторам от 25 тысяч до одного миллиона рублей (сегодня — от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей).

Кроме того, по новому закону повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно будет через пять лет, а не через десять, как это было раньше.

Ранее редакция сообщала, что с 1 декабря регистрация на российских сайтах с помощью иностранной почты будет запрещена.

Фото автора

848

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : пенсии образование законы законодательство жкх


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12

Аукцион по внедрению интеллектуальной транспортной системы объявлен в Новосибирске

Цена контракта — 103,9 млн рублей.
Читать далее >>

В Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября

Новый порядок продажи лекарств вводится для некоторых категорий рецептурных препаратов.
Читать далее >>

Монтаж оборудования на СКИФе начнут в марте-апреле 2024 года

Сейчас на синхротроне возводятся стены.
Читать далее >>

Сибирские вузы планируют выдавать два диплома: российский и китайский

Университеты округа намерены подключиться к сетевым образовательным программам с КНР.
Читать далее >>

Адвокаты бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды попросили оправдать подзащитного

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Читать далее >>

Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети

Представители сибирских вузов прокомментировали ситуацию с поступлением этой категории льготников.
Читать далее >>

Маленькому Леве с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 713 рублей.
Читать далее >>

Строители обещают 29 августа запустить ливневку на Энергетиков

В мэрии Новосибирска надеются, что это позволит решить проблему с подтоплением площади.
Читать далее >>

«Выходим работать по ночам»: Локоть поручил дорожным подрядчикам ускориться

Это поможет решить проблемы пробок в городе.
Читать далее >>

В филиале РАНХиГС Новосибирска накануне нового учебного года уволили директора

Появилась информация об увольнении Олега Федорова, который проработал в этой должности около 3,5 лет.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

Директор МУП «Похоронный дом «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко — о беспринципности «черных агентов» и красоте похоронной профессии, которая борется за сотрудников.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В новосибирской семье гималайских таров родился детеныш, похожий на козла
31/08/23 14:29
Город
Министр образования НСО Федорчук получил новую должность в правительстве
31/08/23 14:06
Отставки и назначения
Новосибирская школа поставила рекорд: 15 первых классов набрали в Чистой Слободе
31/08/23 13:56
Власть Образование
Территориальные избирательные комиссии Новосибирской области получили 2 млн бюллетеней
31/08/23 13:51
Власть Политика
Бомж из Новосибирска обворовал два храма и сбежал в Красноярский край
31/08/23 13:31
Право&Порядок
Первомайский сквер Новосибирска откроют по частям
31/08/23 13:30
Город
Скидку на проезд в электричках получат школьники и студенты НСО
31/08/23 13:06
Транспорт
Беременная продавщица обвинила в насилии директора магазина в Новосибирске
31/08/23 13:04
Происшествия
Глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом-памятником в Новосибирске
31/08/23 12:46
Город
Спортсмены из НСО случайно выиграли парусные соревнования в Монголии
31/08/23 12:16
Спорт
Какие изменения в законах произойдут с 1 сентября 2023 года
31/08/23 12:06
Бизнес Власть Общество
Стало известно, что будет с биометрическими данными с 1 сентября
31/08/23 12:02
Общество Технологии
Кадры в биотехе и вызовы при внедрении искусственного интеллекта обсудят на X Российском форуме биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово
31/08/23 11:35
Бизнес Технологии
Аукцион о передаче участков под КРТ в Новосибирске признали незаконным
31/08/23 11:31
Власть Недвижимость
Чиновнику и бизнесмену под Новосибирском вынесли приговор за мошенничество
31/08/23 11:08
Право&Порядок
Жители Новосибирска и области увидели голубую Луну
31/08/23 11:03
Город
На новосибирский завод холдинга «Швабе» пожаловались в особый отдел прокуратуры
31/08/23 10:44
Бизнес Власть Промышленность
Директора каких школ Новосибирска зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц
31/08/23 10:43
Образование Общество
На прокурора Купинского района завели уголовное дело за ДТП, где погибла его дочь
31/08/23 9:55
Право&Порядок
Дело об организации и вовлечении в проституцию направлено в суд Новосибирска
31/08/23 9:21
Право&Порядок
Популярное
Лунный календарь цветовода на сентябрь 2023
31/08/23 11:46
С 1 сентября начнут действовать новые правила в поездах дальнего следования
30/08/23 11:15
Работы в сентябре на дачном участке по лунному календарю в 2023 году
30/08/23 10:20
В школах и колледжах проводят всероссийские учения по отработке действий при ЧС
29/08/23 15:49
Финансовый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года
29/08/23 15:11
Интересные салаты на зиму: 10 проверенных рецептов
28/08/23 15:48
Новости компаний
Виртуальный ассистент Салют от Сбера поможет детям и родителям адаптироваться к школе
31/08/23 14:40
Внимание к словам: «Ростелеком» добавил новые функции в сервис аналитики речи
31/08/23 11:15
Банк «Левобережный» вошёл в топ-50 банков с крупнейшим портфелем займов ИП
30/08/23 15:44
ВТБ предоставил бизнесу промышленную ипотеку на 7 млрд рублей
30/08/23 15:37
Почти 1,5 млрд руб. за полгода вложило АО «РЭС» в модернизацию электросетей
30/08/23 12:59
Сбер и администрация г. Обь будут развивать инфраструктуру и промышленность города
30/08/23 12:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска