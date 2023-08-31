Какие изменения в законах произойдут с 1 сентября 2023 года

Нововведения в образовании

Введение «золотого стандарта»

С нового учебного года в школах вводятся единые учебные программы и стандарты — программа Федеральных основных образовательных программ (ФООП). Это означает, что все учебные программы и учебники для школ станут едиными.

Например, ученикам будут рассказывать на уроках о том, что такое коррупция и какие способы борьбы с ней применяются в России. Эти вопросы будут затрагиваться на уроках литературы, истории и обществознания.

Возвращение начальной военной подготовки

С 1 сентября модуль начальной военной подготовки (НВП) в рамках ОБЖ станет обязательным для всех российских школ. Предполагается, что учеников научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами. Кроме того, детей будут обучать основам применения беспилотников.

Трудовое воспитание

С 1 сентября в школах будет введено обязательное трудовое воспитание для учащихся. Дети будут привлекаться, к уборке школьных помещений, уходу за пришкольной территорией, помогать в школьной библиотеке и др.

При этом, согласия родителей и самих детей на участие в трудовой деятельности получать не требуется. Они будут привлекаться к такой деятельности с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Кроме того, в школы с 1 сентября вернется серебряная медаль, вводится профориентация школьников с шестого класса, а питание для всех школьников начальных классов станет бесплатным.

Реформа высшего образования

С 1 сентября вводятся новые уровни высшего образования. В пилотном проекте принимают участие шесть вузов: Балтийский федеральный университет имени Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Вместо действующих сейчас систем бакалавриата и специалитета в них вводится базовое высшее образование, а вместо магистратуры — специализированное высшее образование. Если эксперимент признают удачным, новые уровни высшего образования введут во всех вузах страны.

Транспорт

Автомобилистам запретят ездить на шинах не по сезону

С 1 сентября автотранспорт можно будет эксплуатировать только с шинами, соответствующими сезону. Теперь в России начинает действовать запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой.

Правила распространяются на автомобили, автобусы, автопоезда, прицепы, мотоциклы, мопеды и троллейбусы. За несоблюдение требований — штраф 500 рублей.

Такси

Изменения коснутся и рынок такси. Теперь информация о таксистах, компаниях-перевозчиках и службах такси будет поступать в специальные реестры. Последние смогут направлять заказы только тем водителям, чьи данные содержатся в реестре перевозчиков и реестре такси.

Кроме того, с 1 сентября в такси могут работать самозанятые. А в перечень обязательных документов для получения разрешения такси добавлена справка об отсутствии судимости. По новым правилам, таксисты должны будут получать полис ОСАГО, как юрлицо.

Железнодорожный транспорт

С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. В частности, определен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым можно оформить проездной билет на поезд дальнего следования. Среди них справка об освобождении из мест лишения свободы, ВНЖ иностранца или лица без гражданства, заключение об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства, справка о следовании иностранного гражданина в посольство страны государства своей гражданской принадлежности и другие.

Кроме того, появится обязанность пассажира, проезжающего на нижней полке, предоставлять для приема пищи место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке. Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, а также в обеденное время (12:00 до 15:00) не более 1 часа.

Социальная сфера

В сентябре неработающим пенсионерам пересчитают пенсии. Увеличение выплат ожидает тех, кто получает пенсию по старости и инвалидности. Перерасчет пройдет автоматически.

Кроме того, россияне, которым в сентябре исполнится 80 лет, будет в два раза увеличена фиксированная часть пенсии — с 7567,3 до 15 134,6 рубля.

Медицина

Продажа лекарств

ЖКХ

С 1 сентября фармацевты должны будут вносить данные рецепта (его номер, серию, дату выдачи) в единую электронную систему. «Честный знак». Ужесточение правил коснется некоторых рецептурных лекарств — психотропных веществ списка III, сильнодействующих, наркотических и ядовитых веществ (Полный перечень можно посмотреть в приказе Минздрава РФ № 183Н). Кроме того, фиксация рецепта предусмотрена для лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционно (на маркетплейсах, в интернет-аптеках), а также для льготных лекарственных препаратов.

Установка кондиционеров

С 1 сентября вводится новый порядок согласования изменений, вносимых в архитектурно-градостроительный облик дома. Тем самым подтверждается, что собственник квартиры обязан согласовать любые работы, направленные на изменение фасада дома (цвет оконных рам, решетки на окнах, установка кондиционера, спутниковой антенны и т. д.), не только с управляющей организацией, но и с муниципальной администрацией.

В новых правилах сделано исключение для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя: на территории этих городов могут устанавливаться свои требования к внешнему виду зданий и сооружений.

Объем отходов будут считать по-новому

Регионы смогут определять базу расчетов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО): либо по фактическому накоплению, либо по нормативу.

Этот же закон разрешает организациям, которые собирают у населения использованные батарейки, утилизировать их самостоятельно, передавать другим компаниям или федеральному регоператору.

Другие законы

Продажа табака

В России вводятся минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Кроме того, закон запрещает розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции (вейпами) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов. Не допускается выкладка такого товара в торговом зале.

Также с 1 сентября для производителей алкоголя и табака вводятся новые пошлины. Например, одноразовый налог 10 тысяч рублей придется заплатить за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи.

Внесудебное банкротство

Пенсионеры и получающие пособие на ребенка родители смогут подать заявление на признание их банкротами в упрощенном порядке, если они задолжали кредиторам от 25 тысяч до одного миллиона рублей (сегодня — от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей).

Кроме того, по новому закону повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно будет через пять лет, а не через десять, как это было раньше.

Ранее редакция сообщала, что с 1 декабря регистрация на российских сайтах с помощью иностранной почты будет запрещена.