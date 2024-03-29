Парки и скверы получили новые названия в Новосибирске

Несколько зеленых зон получили новые названия в Новосибирске. Решение приняли 28 марта на заседании комиссии в мэрии.
Всего новые названия получили 9 парков.
Так, например, в Новосибирске есть сквер «Семейный» у дома культуры «Сибтекстильмаш».
Полный список зеленых зон с новыми названиями и их расположения можно посмотреть здесь.
Напомним, что на данный момент в столице Сибири начинается разработка краеведческой части парка Усть-Тула. На разработку концепции и согласование дизайн-проекта уйдет до 5 лет.
Ранее редакция сообщала о том, что в число финалистов премии «Парки России» вошел в Новосибирский зоопарк.
Источник фото: Freepik/ Автор – evening_tao
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