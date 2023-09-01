Стало известно, что случилось с новосибирцем, которого нашли мертвым на тротуаре

Жуткую находку обнаружили жители Новосибирска в районе улицы Хилокской. Мужчина лежал на тротуаре и не подавал никаких признаков жизни. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в местных пабликах соцсети в Вконтакте. Люди предположили, что сибиряка сбила машина.

На место происшествия выезжали работники скорой помощи и полиция.

— Медики уже ничем не могли помочь мужчине, они лишь зафиксировали его смерть. Никаких следов насилия на теле не обнаружено. Предположительно, человек скончался по естественным причинам. А кровь вокруг тела образовалась после удара об асфальт, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

По факту случившего Следственный комитет проводит проверку. После судебно-медицинской экспертизы будет точно известно, что стало причиной гибели новосибирца.

В данный момент известно, что умершему было 47 лет.