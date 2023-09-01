Целые багажники грибов привозят из леса жители Новосибирска — фото для зависти

Под Академгородком грибники забили багажник своей машины опятами. Об этом сообщает группа «Грибы и грибные места Новосибирск» в ВКонтакте.

Одна из грибников говорит, что погуляли по лесу всего один час и уже набрали такое количество грибов.

В комментариях под записью собралось несколько людей, которые активно начали спрашивать: где же найти столько чуда?

Автор поста не заставил себя долго ждать и все же выдал примерное место положения — поселок Ложок.

Один из пользователей отметил одну очень важную деталь.

— Где? Где? Там уже нет. Всё собрали.

Ему порекомендовали поискать получше.

Опята — одни из самых популярных у любителей лесных заготовок грибов. Они встречаются в средней полосе России летом и осенью, имеют мякоть от почти белого до желтовато-коричневого цвета.

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