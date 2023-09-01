В воде не тонет: рыбаки спасли жителя Новосибирска, плывущего на бревне

Необычного купальщика заметили рыбаки в реке Обь. Мужчина плыл по течению в обнимку с бревном и отчаянно звал на помощь. Сибиряки подобрали путешественника в свою лодку и высадили на острове Кораблик. О произошедшем они сообщили дежурному аварийно-спасательной службы.

— Спасатели последовали на остров и нашли там сильно замерзшего 47-летнего мужчину. Его эвакуировали в расположение спасательного отряда «Западный», дали теплый чай и одеяло, так как одежда была вся мокрая. Спасатели связались с супругой мужчины, которая привезла ему теплые сухие вещи, — сообщили в аварийно-спасательной службе города.

Согревшийся чаем сибиряк рассказал, что хотел перейти реку Иня в брод, но оступился и упал. А течение сделало свое дело и вынесло пострадавшего на Обь. Уже в Оби он увидел бревно и схватился за него, чтобы не утонуть.

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