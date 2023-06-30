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Стало известно, где сейчас работает экс-депутат, который сбил шестилетнего ребенка в Татарске

  • 30/06/2023, 13:54
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Стало известно, где сейчас работает экс-депутат, который сбил шестилетнего ребенка в Татарске

О том, что бывший депутат, сбивший ребенка в Татарске, в настоящее время является сотрудником завода, изданию КП-Новосибирск сообщил источник.

По его версии, Сергей Мамонтов трудится на должности прораба на заводе. Его смена длится четыре часа в день. При этом 1903 рубля он ежемесячно отчисляет государству.

Напомним, что инцидент с участием депутата произошёл 30 октября минувшего года. Камера видеонаблюдения зафиксировала автомобиль, который переехал мальчика, после чего его водитель покинул место происшествия. Впоследствии выяснилось, что это был депутат Татарского райсовета от партии «Единая Россия» Сергей Мамонтов.

Как следствие, из партии он был исключен, а суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Также его лишили мандата и водительских прав на 1,5 года. Помимо этого, он выплатил матери пострадавшего мальчика миллион рублей.

Уточняется, что, если ребенку потребуется дополнительное лечение, Мамонтов обязан его оплачивать.

Ранее редакция сообщала, что в суд направлено уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации Здвинского района.

Фото КП-Новосибирск

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибиркая область

Теги : экс-депутат из Татарска Сергей Мамонтов депутат сбил ребенка


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