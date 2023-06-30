Введен в эксплуатацию один из старейших «долгостроев» Новосибирска

Введен в эксплуатацию один из старейших «долгостроев» на ул. Галущака, 15. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. В правах восстановлены 353 дольщика.

— Введенный в эксплуатацию дом является самым большим из проблемных долгостроев региона, площадь жилья 16 тыс квадратных метров, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что дом начал строиться в 2011 году. После банкротства застройщика права и обязанности по достройке объекта переданы жилищно-строительному кооперативу граждан.

Финансирование осуществлялось путем реализации масштабных инвестиционных проектов на сумму более 230 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что долгострой ПТК-30 на улице Волховской в Новосибирске выставлен на продажу.