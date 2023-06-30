В Новосибирск из Европы привезут 24 бизона

В Новосибирск в ближайшее время доставят 24 бизона из Европы для переправки их в природные парки на Севере Сибири. Об этом сообщил ученый-эколог Никита Зимов в интервью РБК.

—12 особей на одной машине мы направим в наш парк, а 12 голов — на Ямал в природный парк «Ингилор» в обмен на 15 телят овцебыков. Логистика крайне сложна, но все выполнимо, — отметил ученый.

Напомним, что не так давно в Новосибирском зоопарке было пополнение у золотых такинов. А в конце мая среди обитателей зоопарка прибавление случилось в пернатом семействе — у краснокнижных белоплечих орланов.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска прокомментировал споры по поводу имен белых медвежат в Новосибирском зоопарке.