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В суд направлено уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации Здвинского района

  • 28/06/2023, 14:25
Автор:
превышение должностных полномочий
Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

В суд направлено уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Здвинского района. Он обвиняется в совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

  В октябре 2022 года бывший заместитель главы администрации Здвинского района подписал и выдал застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома, расположенного в селе Здвинск Новосибирской области, предназначавшегося для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   говорится в сообщении пресс-службы.

Объект не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям (не функционировала система отопления, искусственного освещения, вентиляции, водоотведения, о чем было известно сотрудникам администрации района). Помещения были приобретены администрацией Здвинского района и предоставлены по договорам найма специализированных жилых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудницу муниципального учреждения отправили под суд.

Фото с сайта СК по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело превышение должностных полномочий Здвинский район


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