В суд направлено уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации Здвинского района

В суд направлено уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Здвинского района. Он обвиняется в совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

— В октябре 2022 года бывший заместитель главы администрации Здвинского района подписал и выдал застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома, расположенного в селе Здвинск Новосибирской области, предназначавшегося для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Объект не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям (не функционировала система отопления, искусственного освещения, вентиляции, водоотведения, о чем было известно сотрудникам администрации района). Помещения были приобретены администрацией Здвинского района и предоставлены по договорам найма специализированных жилых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудницу муниципального учреждения отправили под суд.