Стало известно, как будут работать поликлиники в праздничные дни в Новосибирске

Минздрав Новосибирской области сообщил о графике работы поликлиник в новогодние праздники.

— Все поликлиники Новосибирской области во время каникул будут работать с 9:00 до 15:00. В любой день с 30 декабря по 8 января с 9 утра до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику за неотложной помощью. В таком режиме будут функционировать и детские, и взрослые отделения, — говорится в сообщении регионального Минздрава в официальном Телеграм-канале.

Пресс-служба ведомства отмечает, что вызвать врача на дом можно будет любым способом на выбор: через госуслуги, единую регистратуру 122, чат-бот в Телеграме.

По индивидуальному графику в некоторых отделениях будут работать рентген-кабинеты и вести прием дежурные хирурги. Дни и часы работы таких кабинетов каждая поликлиника опубликует на своем сайте, отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в морозы детские больницы Новосибирска смогут работать в режиме повышенной готовности.